سلمت فرنسا، قاعدة “كونتر أميرال برو تيه” الواقعة في ميناء داكار إلى السلطات السنغالية، ضمن خطة الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من الأراضي السنغالية.

وكانت فرنسا قد سلمت قاعدتي “مارشال” و”سانت إكزو بيري” في 7 مارس الماضي، قرب متنزه “هان” وميناء داكار، في إطار اتفاق ثنائي جرى تأكيده خلال اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في 28 فبراير، برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا، وبحضور السفيرة الفرنسية كريستين فاج، وقائد القوات الفرنسية في السنغال الجنرال إيف أونيس.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن فرنسا ستسلم ما تبقى من القواعد العسكرية الثلاث الأخرى قبل نهاية سبتمبر المقبل، بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد.

وخلال شهر فبراير من عام 2024، أعلن الرئيس السنغالي باصيرو ديوماي فاي، أن السنغال ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في البلاد.

وأكد أن بلاده “دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة”، حسب قوله.