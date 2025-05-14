مثل 40 متهما اليوم الأربعاء فيما بات يعرف في ملف حبوب الهلوسة، أمام النيابة العامة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بحسب ما أفاد موفد صحراء ميديا إلى قصر العدل.

وجاء مثول المتهمين أمام النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات الأولية من قبل الدرك الموريتاني، الذي نفذ عملية توقيف المعنيين في إطار عملية قام بها خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى اكتشاف مخازن وتوقيف شحنات تحتوي على كميات من حبوب الهلوسة والأدوية غير المرخصة.

وكشفت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، الخميس الماضي، أن شبكة تهريب وتوزيع حبوب الهلوسة، التي فككها الدرك الوطني مؤخرًا، تنشط أيضًا في مجال تزوير العملات الأجنبية وبيع السلاح.

وأوضحت النيابة أن التحقيق بدأ بعد “اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة”، وقاد إلى اكتشاف “شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص”.

وفي ختام البيان أكدت النيابة أن “السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير”.