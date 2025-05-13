خلدت موريتانيا اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، اليوم العالمي للصحة، تحت عنوان: “صحة جيدة عند الولادة، من أجل مستقبل مليء بالأمل”.

وقال وزير الصحة الموريتاني، سيد أحمد محمد ولد وديه، في كلمة بالمناسبة، إن “وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ما تزال مرتفعة في موريتانيا، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن هذه المعطيات “تستدعي مزيدا من التنسيق والجهود الوقائية والعلاجية في الوقت المناسب”، مشيرا إلى أن “أبرز أسباب هذه الوفيات يمكن الوقاية منها، وتشمل النزيف الحاد، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، والتهابات ما بعد الولادة”.

وشمل الحدث تنظيم ندوة علمية بمشاركة خبراء من تخصصات متعددة، تم خلالها استعراض التقدم المُحرز، والتحديات التي ما زالت قائمة، لاسيما ما يتعلق بالوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوعية المجتمعات، والتصدي للعوامل الاجتماعية المؤثرة على الصحة.

وجرت فعاليات تخليد هذا اليوم بالشراكة ما بين وزارة الصحة الموريتانية وشركائها الفنيين والماليين، وهم:

• منظمة الصحة العالمية (OMS)

• منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)

• صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

• الاتحاد الأوروبي

• ENABEL

• Expertise France

• البنك الإسلامي للتنمية

• GAVI

• World Vision International Mauritania

• الخطوط الجوية التركية

• منظمات وجمعيات محلية فاعلة

• الهيئات المهنية الصحية

• ممثلو الإعلام والمنصات الرقمية