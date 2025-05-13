قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، إن موريتانيا تحتل موقعاً استراتيجياً على خارطة الطاقة في إفريقيا، كما تمتلك واحدا من من أكبر الحقول البحرية الواعدة في المنطقة.

حديث ولد خالد جاء خلال أعمال مؤتمر «استثمر في الطاقة بإفريقيا» بمشاركة وزراء الطاقة والنفط من مختلف الدول الإفريقية.

وأضاف ولد خالد خلال استعراضه المؤهلات الجيولوجية المتميزة لموريتانيا، أن حقل بئر الله الغازي يمثل أحد أبرز المشاريع المستقبلية، بمخزون يقدر بـ 60 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وحسب الوزارة سيُجري الوزير على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة، لبحث فرص الاستثمار في مشاريع الغاز والطاقة المتجددة بموريتانيا.

ووفق ذات المصدر من المقرر أن يواصل الوزير نشاطه الدولي من خلال المشاركة في قمة الطاقة بإفريقيا التي تنعقد في لندن يومي غد وبعد غد.