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شركة الكرانيت في موريتانيا تدعو أعضاء الجمعية العامة للاجتماع الـ 28(إعلان)

مريم المنيربواسطة

دعت شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا GMM أعضاء الجمعية العامة المساهمين، لحضور الاجتماع الـ 28 للجمعية العامة العادية.

نص الدعوة:

المساهمون في “شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا” – GMM مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين، المقرر عقده يوم 27 مايو 2025، الساعة العاشرة صباحًا في نواذيبو.

جدول الأعمال كما يلي:

• تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

• تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024.

• المصادقة على الميزانية العامة وقوائم الدخل للسنة المالية 2024.

• إخلاء طرف مجلس الإدارة.

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