دعت شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا GMM أعضاء الجمعية العامة المساهمين، لحضور الاجتماع الـ 28 للجمعية العامة العادية.

نص الدعوة:

المساهمون في “شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا” – GMM مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين، المقرر عقده يوم 27 مايو 2025، الساعة العاشرة صباحًا في نواذيبو.

جدول الأعمال كما يلي:

• تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

• تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024.

• المصادقة على الميزانية العامة وقوائم الدخل للسنة المالية 2024.

• إخلاء طرف مجلس الإدارة.