دعت شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا GMM أعضاء الجمعية العامة المساهمين، لحضور الاجتماع الـ 28 للجمعية العامة العادية.
نص الدعوة:
المساهمون في “شركة الكرانيت والرخام في موريتانيا” – GMM مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين، المقرر عقده يوم 27 مايو 2025، الساعة العاشرة صباحًا في نواذيبو.
جدول الأعمال كما يلي:
• تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
• تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024.
• المصادقة على الميزانية العامة وقوائم الدخل للسنة المالية 2024.
• إخلاء طرف مجلس الإدارة.