قال المكلف بمهمة في وزارة الصحة عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة، إن حالات التسمم الحرجة التي سجلت في قرية بلغربان التابعة لبلدية اركيز، “تحسنت”، مؤكدا أنه “لا توجد أي حالة تسمم الآن في المراكز الصحية”.

وأضاف بوحبيب في مقابلة مع قناة صحراء 24، أن عدد الحالات يبلغ 85 حالة بينها 55 حابة من النساء والأطفال هي التي ظهرت عليها الأعراض.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا توضيحيا اليوم الجمعة، بخصوص حالات التسمم هذه وذكرت أن من بينها 18 حالة حرجة نقلت فورا إلى المركز الصحي في اركيز.

وأوضح أن المراكز الصحية في بلغربان واركيز “احتوت الحالات دون الحاجة إلى مساعدات طبية خارجية”.

وبخصوص سبب هذا التسمم، رجح ولد بوحبيب أن يكون اللبن هو السبب دون أن يؤكد ذلك، موضحا أنهم استدلوا على ذلك بكون جميع الحالات اشتروا عند نفس بائع اللبن.

وأوضح أن هذا البائع معروف عند أهل القرية، مضيفا أنه “يستورد اللبن من الرعاة القاطنين في ضواحي القرية”.

وقال إن “المصالح البيطرية ستبحث في مشاكل ألبان الحيوانات”، كما ستعمل السلطات على التعبئة والتحسيس لتفادي هذا النوع من الحالات.