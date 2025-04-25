أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من برنامج “تعمير توجنين”.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الأحياء الهشة بمقاطعة توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، من خلال مشاريع تنموية وتوعوية واسعة النطاق.

وبحسب المندوبية، فإن المرحلة الأولى تشمل إعادة تأهيل 15 مسجدًا، وإبرام اتفاقيات مع 10 محاظر لتحفيظ القرآن لـ500 طفل، وتوفير التأمين الصحي لـ7995 أسرة، وبناء 155 فصلًا دراسيًا، إضافة إلى توزيع 20,000 زي مدرسي، وتأمين النقل المدرسي لـ360 تلميذًا.

كما تتضمن المرحلة الأولى شق 5 كيلومترات من الطرق، وتوصيل الكهرباء لـ415 أسرة والماء لـ399 أسرة، وتوفير 100 خزان مياه بسعة 10 أطنان، إلى جانب حملات تنظيف وتوظيف شباب محليين في إطار العمل التطوعي.

وقالت التآزر، إت التدخلات ستتوسع لاحقًا لتشمل مقاطعة الرياض، ثم باركيول في ولاية العصابة، مشيرة إلى أن البرنامج يفتح مرحلة جديدة في العمل الاجتماعي تستند إلى رؤية تنموية قائمة على الإنصاف والتمكين.