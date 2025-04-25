أعلن وزارة الصحة الموريتانية، أن حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها في مركز بالغربان الصحي بمقاطعة الركيز، أصيب بها 85 شخصا.

وقالت في إيجاز نشرته الجمعة عبر صفحتها بفيسبوك، إن “18 حالة حادة تم تحويلها بشكل عاجل إلى المركز الصحي في مدينة الركيز لتلقي العناية الطبية اللازمة، وقد تم التكفل بجميع هذه الحالات وغادرت المركز الصحي بعد تحسنها.”

وأوضحت أن “سبب التسمم – حسب المعطيات الأولية – من المرجح أنه يعود إلى استهلاك حليب تم شراؤه من بائع محلي، وقد ظهرت الأعراض على عدد من المواطنين في المنطقة.”

وأكدت أن “الوضعية الصحية للحالات الأخرى مستقرة “، مضيفة أن ” الطواقم الطبية متواجدة ميدانيا، ويشرف على المتابعة كل من المدير الجهوي للصحة بولاية اترارزه والطبيب الرئيسي للمركز الصحي ببالغربان، وطبيب المقاطعة، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية.”

وأشارت إلى أنه “في إطار المتابعة المباشرة للوضعية تم تقييم الاحتياجات الميدانية، وضمان الجاهزية التامة للتكفل بجميع الحالات.”

وذكرت أنها “اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من أي مضاعفات محتملة.”