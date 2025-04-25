أتلف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية بدائرة محكمة الاستئناف بنواذيبو، اليوم الجمعة بضواحي مدينة ازويرات، كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووصف الممثل الجهوي للمكتب محمد فال ولد أحمدون، هذه الكميات “بالمعتبرة”، مشيرا إلى أنها “صُودرت في سياق ملفات قضائية مختلفة”.

وأضاف أن هذه العملية تدخل ضمن “سلسلة من التدخلات الهادفة إلى منع إعادة استخدام هذه المواد الخطيرة وتجفيف منابع تمويل الجريمة، وتفكيك الشبكات التي تنشط في مجال التهريب عبر الحدود”، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وذكر نفس المصدر أن الكميات المصادرة “تبلغ 64 كلغ من المخدرات، و27 قنينة من الخمر، وحوالي 50 لترا من السمسم، و1640 قرصا من أدوية الأعصاب وعدة ٱلاف من حبوب الهلوسة”.