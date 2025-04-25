قال مرشح موريتانيا للبنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، إن معيار النجاح الأساسي في ولايته الأولى سيكون خلق ظروف تجعل “كل دولار يعمل كما لو كان عشرة”، مؤكداً عزمه على العمل مع جميع الشركاء الفاعلين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح المرشح أن أولوياته في السنوات الخمس المقبلة تشمل خلق فرص العمل، وتعزيز التكامل التجاري في القارة الإفريقية، وتطوير البنية التحتية الحيوية للنمو على المدى الطويل.

وأشار إلى أهمية التركيز على توفير الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدفع عجلة التنمية.

وأضاف ولد اتاه، أن هذه الابتكارات تتيح للقارة تجاوز الحواجز التقليدية، حيث يمكن لإنترنت الأشياء أن يغير قطاع الزراعة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطور نظم التعليم.

ويعد ولد التاه من أبرز الخبراء الاقتصاديين في إفريقيا، حيث شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، ثم تولى رئاسة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) منذ 2015، وتمكن خلال فترة قيادته من إحداث تحول مؤسسي في أداء البنك، مما عزز من حضوره في القارة.

ويسعى ولد التاه، من خلال ترشحه، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتكنولوجي في القارة، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتجاوز التحديات التنموية التقليدية.