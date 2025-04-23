أعلنت الجمارك الموريتانية مصادرة كميات “معتبرة” من الأدوية، كانت في طريقها إلى دخول البلاد عبر المنافذ الحدودية الجنوبية.

وقالت الجمارك، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن الشحنة المصادرة تضم أدوية مخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، والرعاف، ومدرات البول.

وأضافت أن إحباط عملية التهريب جاء بعد متابعة دقيقة من طرف مصالحها في مدينة سيلبابي، انتهت بتوقيف سيارة ومصادرة الشحنة المهربة.

وتكثف السلطات الموريتانية منذ بداية العام الجاري حملاتها ضد تهريب الأدوية، إلى جانب مصادرة الأنواع المزورة منها المنتشرة في الأسواق، بحسب وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة، عبد الله ولد سيدي محمد وديه، قد أقر في مؤتمر صحفي سابق بوجود أدوية مزورة في السوق، مؤكداً أن تشخيصاً أجرته الوزارة كشف عن عدة اختلالات، من بينها احتمال تسرب أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع الرسمية في البلاد.