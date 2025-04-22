ناقشت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أمس الاثنين، مع فريق من البنك الدولي برئاسة أخصائية التعليم المكلفة بمنطقة غرب ووسط أفريقيا أمينة ديبسا دينبوبا، “إعداد برنامج جديد يهدف لتحسين جودة ونتائج التعليم في موريتانيا”.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 47.53 مليون دولار أمريكي، وتنقسم حسب الوزارة إلى شقين يتضمنان تمويلا من الوكالة الدولية للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار، وآخر يبلغ 17.53 مليون دولار من الشراكة العالمية من أجل التعليم.

ويحمل البرنامج عنوان “تحسين جودة ونتائج التعليم وتيسير نفاذ جميع الموريتانيين إلى الخدمات التعليمية (اقرأ)”، كما يهدف إلى تعزيز قطاع التعليم في موريتانيا من خلال التركيز على عدة محاور.

وتشمل هذه المحاور “تحسين جودة التعليم الأساسي، بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة، توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الثانوي، خاصة للفتيات، تعزيز الحوكمة في النظام التعليمي”.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا البرنامج “يأتي في إطار جهود إصلاح قطاع التعليم، وسعي الحكومة إلى اعتماد الميزانية القائمة على النتائج والمقاربات البرامجية”.