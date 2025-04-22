انطلقت في واشنطن بالولايات المتحدة الآمريكية، اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لسنة 2025، بمشاركة وفد موريتاني، ضم كلا من وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، وعدد من كبار المسؤولين برئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وقطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.

وينتظر أن تناقش اجتماعات الربيع لهذه السنة، التي يشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، مختلف التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة على المستوى العالمي، بفعل التوترات التجارية ومشاكل التعريفات الجمركية وأزمة الديون وإصلاح المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.

وإضافة إلى اجتماعات المحافظين العرب والأفارقة مع رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، سيستعرض والوفد الموريتاني خلال اجتماعات خاصة سير برنامج الإصلاحات الذي يربطها بصندوق النقد الدولي. كما سيستعرض خلال لقاءاته مع رئاسة البنك الدولي محفظة المشاريع الممولة من هذه المؤسسة في موريتانيا.