عبّر السفير الألماني في موريتانيا، فلوريان رايندل، عن “كامل استعداد بلاده للعمل على فتح آفاق رحبة للشراكة والتعاون مع جهة نواكشوط، في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك”.

وبحث السفير “بشكل مستفيض” مع رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك خاصة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لساكنة نواكشوط، حسب إيجاز صادر عن الجهة.

وقد استعرضت بنت عبد المالك أبرز المشاريع التي تعمل جهة انواكشوط على تنفيذها في إطار برنامج عصرنة مدينة نواكشوط الذي أُطلق قبل أشهر.

وقدمت عرضا عن اختصاصات الجهة و مجالات تدخلها، والتحديات التنموية التي تواجهها، خاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتكوين المهني والتشغيل.