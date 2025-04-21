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ازويرات.. المصادقة على تعيين مدير جديد للموريتانية للماء والكهرباء

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

صدق مجلس إدارة شركة “الموريتانية للماء والكهرباء”، التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، على اقتراح يقضي بتعيين المهندس سعدبوه ولد القاسم مديرا عاما جديدا للشركة.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع طارئ عقده المجلس في المكاتب العامة لشركة “سنيم” بمدينة ازويرات، تحت رئاسة مدير مقر الاستغلال بالشركة، السيد ماء العينين ولد هنداي.

وكان ولد القاسم يشغل منصب رئيس قطاع الإلكتروميكانيكا (ب) التابع لإدارة مقر الاستغلال في مدينة ازويرات، قبل المصادقة على تعيينه.

وشركة الموريتانية للماء والكهرباء هي شركة مملوكة لشركة سنيم بنسبة 100%، متخصصة في إنشاء وتسيير شبكات الماء والكهرباء، أنشأت عان عام  2012 برأس مال يصل إلى 000 000 50 أوقية جديدة.

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