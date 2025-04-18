تسبب خلاف بين السلطات السنغالية ونظيرتها الغينية في وجود المئات من المهاجرين غير النظاميين المرحلين من موريتانيا، عالقين على الحدود بين مع السنغال، بعد رفض الأخيرة استقبالهم.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في مدينة روصو الحدودية، نقلا عن مصادر رسمية، بأن هنالك خلاف بين السنغال وغينيا حول إجراءات الترحيل.

واضافت المصادر، أن السلطات السنغالية، ترفض السماح بدخول أي مهاجر دون أوراق ثبوتية.

وكانت السفارة الغينية قد أرسلت وثيقة رسمية لستهيل الدخول، لـ 327 مهاجرًا منهم 225 عالقين في مدينة روصو منذ الأحد فيما يوجد 102 في مدينة روصو السنغالية.



وبررت السنغال رفضها لاستقبال المهاجرين، بما قالت إنها جهود للحد من تزوير الوثائق الثبوتية.

في غضون ذلك، كانت الجالية الغينية أجّرت حافلات لنقل مواطنيها العالقين في انتظار موافقة السنغال على استقبالهم.

وقال المراسل، إن دفعة جديدة من الغنيين المرحلين، تضم 700 مهاجر، وصلت اليوم الجمعة إلى مدينة روصو قادمة من نواكشوط.