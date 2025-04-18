قال وزير الصناعة والمعادن، اتيام التيجاني إن قطاعه يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للتصنيع في أفق 2030، “تتكون من محاور أساسية تركز على تثمين الرفع من القيمة المضافة لاستغلال الموارد الطبيعية.”

وأشار خلال افتتاخ “أكسبو موريتانيا 2025” أمس بنواكشوط، إلى “تصحيح الميزان التجاري من خلال توطين صناعات تحويلية متنوعة توفر بدائل لبعض السلع المستوردة من خلال، تثمين القدرات الصناعية من التنمية الحيوانية والصيد والزراعة والموارد الرعوية، وتطوير صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة وترقية صناعات الأدوية والصناعات الطبية وتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.”

وأضاف أنه “سبيلا لوضع إطار تشريعي ومؤسسي للنشاط الصناعي، تم إعداد مشروع قانون لتنظيم وتأطير النشاط الصناعي في البلد لوضع حد للفراغ القانوني في هذا المجال، ولتمكين المستثمرين والصناعيين من العمل في ظروف ملائمة.”

كما يعمل القطاع يضيف الوزير: “على إنشاء منطقة صناعية مجهزة بجميع الخدمات من طرق وماء وكهرباء وإنترنت،” وقد “تم اختيار المنطقة المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية”، بالإضافة إلى “إعداد مشروع المرسوم المنشئ لها.”