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موري آلو

Mauritel

موريتانيا ترحّل 700 مهاجر غير نظاميين إلى الحدود مع السنغال

محمد يوسفبواسطة

رحّلت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة، 700 مهاجر غير نظاميين يحملون الجنسية الغينية من نواكشوط، إلى مدينة رصو الحدودية مع السنغال، حسب مراسل صحراء ميديا.

وتسعى السلطات الموريتانية إلى ترحيلهم لبلدهم الأصلي، ضمن سياستها في محاربة الهجرة غير النظامية.

وكانت السلطات قد رحّلت قبل أيام المئات من المهاجرين الغينيين، لكنهم ما زالوا عالقين بمدينة روصو الموريتانية، إثر رفض السنغال  السماح بدخولهم، بسبب خلاف مع غينيا حول إجراءات الترحيل.

وبررت السنغال رفضها لاستقبال المرحّلين، بما قالت إنها جهود للحد من تزوير الوثائق الثبوتية.

وكانت السفارة الغينية قد أرسلت وثيقة رسمية لستهيل الدخول، لـ 327 مهاجرًا منهم 225 عالقين في مدينة روصو منذ الأحد فيما يوجد 102 في مدينة روصو السنغالية.

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موري نت
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