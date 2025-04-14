دعا الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الولاة، إلى “المشاركة والاستدراك والصرامة في متابعة عمليات التحضير والانطلاقة وصولا لتنفيذ الأشغال وفق دفاتر الالتزامات.”

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معهم اليوم الاثنين بنواكشوط، بهدف مشاركتهم في وضعية البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، والتحقق من مطابقة التدخلات المبرمجة للاحتياجات التي تم التعبير عنها للبعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي”، حسب إيجاز نشرته الوزارة الأولى على صفحتها بفيسبوك.

وألزم الوزير الأول حسب ذات المصدر، بضرورة التنسيق والعمل بروح الفريق، واقتراح الآليات المناسبة لتحقيق رؤية الرئيس “محمد ولد الشيخ الغزواني في خلق تنمية متوازنة في كل ولايات الوطن.”

وكان الرئيس ولد الغزواني، قد عقد الخميس الماضي، اجتماعا مع الولاة بنواكشوط، حيث ناقش معهم قضايا عديدة، من بينها الهجرة غير النظامية، والمدرسة الجمهورية.