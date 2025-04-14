وجّهت مجموعة من الشركة الوطنية للماء (SNDE) رسالة تظلّم للوزير الأول المختار ولد اجاي اشتكتْ فيها من “تكريس المحسوبية والزبونية من طرف المدير العام الحالي وبعض المديرين” في الشركة.



وطالبت المجموعة المكتتبة في الشركة بعقود دائمة (CDI) حسب الرسالة، رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخل العاجل لإنصافنا وتمكيننا من حقوقنا التي تحاول مافيا الفساد في هذه الشركة الاستحواذ عليها ومحاسبة المتورطين.



وشكتْ مجموعة العمال توقّف رواتبهم منذ سبعة أشهر “وإقصاءهم بدون وجه حق من لائحة العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم بعد تدخل الوزير الاول، من الحاصلين على نفس العقود مثل زملائنا، بسبب غياب اعتماد معايير شفافة وموضوعية.”



وأشارت رسالة المجموعة للوزير الأول إلى بضعة “إجراءات تعسّفية” بحقَها منها: تصحيح وضعية سبعة وسبعين (77)عاملا والبعض منهم خارج العمال المكتتبين بداية شهر أغسطس 2024, أي تم استجلابهم من خارج الشركة.



واتهمت الرسالة مدراء في الشركة بالمحسوبية والزبونية إذ أشارت إلى حصة أحد المدراء ممّا سمّته “تقسيم الكعكة،” حين “اكتتب ثلاثة وخمسين (53)عاملا تم استجلاب بعضهم من أقاربه ولا يعرفون باب الشركة.”



كما أشارت إلى “استبدال عاملة ظهر اسمها على لائحة اكتتاب العمال النهائية تحمل الرقم 03، ليحل محلها واحد من خارج الشركة كان يعمل في مؤسسة أخرى, وتم اكتتابه من طرف المدير العام الحالي.”