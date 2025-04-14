استنكرت حركة “كفانا” الحقوقية سجن عضو لجنتها الإعلامية الصحفي محمد الشنقيطي، اليوم الاثنين، على خلفية شكوى تقدم بها السفير الموريتاني في سوريا، محمد محمود ولد المجتبى.



وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الشنقيطي الذي كان اتهم السفير ولد المجتبى في قضية احتيال، كان قد تحدث عنها رجل أعمال سعودي وتداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي.



واعتبرت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم، سجن عضوها “توظيفا للقضاء كأداةٍ للانتقام،” مؤكدة “رفضها القاطع لاستغلال القضاء في التصفية السياسية أو الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن الحقوق.”



وحمّل البيان السلطات “المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي”، وأكد على “حق الصحفي في تناول القضايا العامة، وحماية سرية مصادر معلوماته، كما يكفله قانون الصحافة.”



ودعت الحركة المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ونقابات الصحفيين العالمية، للضغط عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وفق وصف البيان.