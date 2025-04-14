أعلن الدرك الموريتاني، توقيف شبكة تهريب بمدينة نواذيبو، تضم عشرين شخصاً، بينهم تسعة عشر مهاجراً غير نظامي ومهرب واحد.

وقال الدرك في إيجاز نشرته على صفحته بفيسبوك اليوم الاثنين، إن وحداته أوقفت “أربعة عشر منهم على اليابسة، بينما أُوقف ستة آخرون على متن زورق في عرض البحر.”

وأضاف أنه “ينتمي أفراد الشبكة إلى جنسيات مختلفة، والمهرب من جنسية موريتانية.”

وأشار إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة تدخلات،” يقودها الدرك الوطني في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير” النظامية.”

وتعد السواحل الموريتانية، من البوابات الرئيسية للمهاجرين من دول جنوب إفريقيا الصحراء، نحو الأراضي الأوروبية.

وانتشلت موريتانيا خلال العام الجاري، 100 جثة لمهاجرين غير النظاميين من شواطئ المحيط الأطلسي، فيما انتشلت العام الماضي، 500 جثة، حسب وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم مرزوك.