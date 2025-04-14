Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 14 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مويتانيا تبحث سبل تفعيل العمل المغاربي المشترك

الطيب علويبواسطة

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، “سبل الدفع قدما بتفعيل العمل المغاربي المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.”

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للاتحاد طارق بن سالم بالرئيس الموريتاني، في القصر الرئاسي اليوم الاثنين، حسب إيجاز صادر عن الرئاسة.

هذه الزيارة هي الأولى للتونسي طارق بن سالم لموريتانيا، منذ تعيينه أمينا عاماً للاتحاد، في مايو الماضي، خلفاً لمواطنه الطيب البكوش.

ويصف مراقبون حالة اتحاد المغرب العربي المؤسس عام 1989 “بالموت السريري،” حيث كانت آخر قمة على مستوى القادة رؤساء دول الاتحاد عام 1994.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة