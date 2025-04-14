بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، “سبل الدفع قدما بتفعيل العمل المغاربي المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.”



جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للاتحاد طارق بن سالم بالرئيس الموريتاني، في القصر الرئاسي اليوم الاثنين، حسب إيجاز صادر عن الرئاسة.



هذه الزيارة هي الأولى للتونسي طارق بن سالم لموريتانيا، منذ تعيينه أمينا عاماً للاتحاد، في مايو الماضي، خلفاً لمواطنه الطيب البكوش.



ويصف مراقبون حالة اتحاد المغرب العربي المؤسس عام 1989 “بالموت السريري،” حيث كانت آخر قمة على مستوى القادة رؤساء دول الاتحاد عام 1994.