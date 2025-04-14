افتتحت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، ورشة تشاركية رفقة وزارة التنمية الحيوانية، مخصصة لمناقشة الميزانية الأولية والمصادقة على حطة وطنية للأمن الصحي في الفترة ما بين 2026-2030.

وقال وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، إن جائحة كوفيد التي مرّت على العالم كشفت عن الحاجة إلى “خطط استباقية شاملة لمواجهة الأزمات”.

وأضاف أن ذلك يكون ضمن “مقاربة صحة واحدة التي تدمج بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية”.

وقال الوزير إن “الإصلاحات التي عرفها القطاع”، ذاكراً “إنشاء المركز الوطني للاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العمومية “ملاذ”، تمثل ترجمة لتوجه موريتانيا، الذي يرتكز على “تعزيز قدرات الرصد والتدخل المبكر واستشراف المخاطر الصحية”.