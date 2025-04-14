قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن قطاعها بصدد اقتناء أجهزة لقياس التلوث البيئي في المناطق المعدنية وربما في مناطق أخرى.

وأضافت خلال اجتماع عقدته مساء أمس الأحد في مدينة ازويرات مع الفاعلين في مجال التعدين الأهلي، أن الهدف من اللقاء هو تدارس القضايا المتعلقة بالمحافظة على البيئة، والحد من المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين الأهلي للحفاظ على صحة السكان ومحيطهم البيئي.

وأوضحت أن الاجتماع يتيح فرصة للتشاور والاستماع للآراء والمقترحات حول السبل أنجع الطرق للمحافظة على الوضع البيئي في المنطقة.

ونبهت إلى أن قانون التقييم البيئي الذي تم إصداره في الأسابيع الماضية والذي كان مطلبا لدى السكان والشركاء في التنمية يشكل نقلة نوعية في مجال المحافظة على البيئة من خلال سنه لعقوبات رادعة على المخالفين.