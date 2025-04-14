بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الاثنين، في نواكشوط، مع مبعوث الرئيس الفلسطيني، نبيل جورج أبو ردينه، تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وجاءت المباحثات – وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)- في سياق تسليم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حملها المبعوث الخاص، وتضمنت عرضاً لجهود التحرك العربي والدولي لوقف الحرب، وخطط إعادة إعمار غزة.



وأشاد المبعوث الفلسطيني، في تصريح عقب اللقاء، بالدعم الموريتاني الثابت للقضية الفلسطينية، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وصمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات التهجير والتهويد، على حد تعبيره.



وكان الناطق الرسمي باسم حركة حماس التي تدير قطاع غزة، سامي أبو زهري قد أشاد، في لقاء مع برنامج حوار صحراء 24، بالموقف الرسمي والشعبي الموريتاني، مؤكداً أن جميع التبرعات الموريتانية تصل إلى الجهات المعنية في القطاع.