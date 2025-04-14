تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 17 و18 من شهر إبريل الجاري، النسخة الثانية من معرض القطاع الخاص الموريتاني (أكسبو موريتانيا)، الذي يحظى برعاية من الرئيس الموريتاني.

وتتضمن هذه الدورة تنظيم معارض تفاعلية، تعرض التطورات والفرص في بعض القطاعات الحيوية في موريتانيا مثل الزراعة، الصيد، الصناعة، والخدمات.

كما يتضمن المعرض عقد جلسات ولقاءات أعمال (B2B)، وفرصا للتواصل المهني بين رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.

ويهدف المعرض ـ بحسب ما أعلن عنه ـ إلى تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في التنمية الوطنية، وتشجيع روح المبادرة، وفتح المجال أمام المستثمرين لاستكشاف المشاريع الواعدة في مختلف المجالات.

وقد وجه المعرض دعوة إلى رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب الرؤى الاقتصادية للمشاركة في هذا الحدث، بهدف التبادل، والابتكار، واستكشاف فرص الأعمال في موريتانيا.