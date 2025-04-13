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Mauritel

الدرك الموريتاني يفكك شبكات تهريب مهاجرين ويوقف 117 شخصا

الطيب علويبواسطة
وحدة النخبة في الدرك الوطني الموريتاني (أرشيف صحراء ميديا)
وحدة النخبة في الدرك الوطني الموريتاني (أرشيف صحراء ميديا)

أعلن الدرك الموريتاني تفكيك عدة شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الأراضي الموريتانية نحو السواحل الأوروبية، وتوقيف 117 شخصا خلال الأيام الماضية.

وأكد الدرك، في منشور على فيسبوك، أمس السبت، أن من ضمن الموقوفين عناصر قيادية من هذه الشبكات، إضافة إلى مهربين ومتواطئين، يوفرون الإيواء والدعم اللوجيستي لهذه الشبكات.

وأشاد الدرك بنجاح عناصره في الإطاحة بأكبر شبكة لتهريب المهاجرين على المستوى الوطني، حيث تم توقيف زعيم الشبكة وجميع أعضائها الفاعلين وشركائهم الأساسيين.

وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في سياق عملية تحقيق وتدخل ميداني شاملة تنفذها مصالح الدرك الوطني في مختلف أنحاء البلاد، بهدف التصدي لكافة أشكال الهجرة غير النظامية، والحد من نشاطات الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

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موري نت
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