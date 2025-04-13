أعلنت وزارة الداخلية في الغابون، ظهر اليوم الأحد النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التي نظمت أمس السبت.

وحسب ما أعلن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية، فإن المرشح بريس أوليغي انغيما فاز في الانتخابات من الشوط الأول بعد حصوله على أغلبيةساحقة من أصوات الغابونيين.

وقال وزير الداخلية هيرمان إيمونغولت إن أوليغي انغيما حصل على نسبة 90,35٪؜ من الأصوات، متقدماً بذلك بفارق مريح عن أقرب منافسيه،الوزير الأول الأسبق الين كلود انزي، الذي حل ثانيا ب 3,2٪؜.

أما بقية المرشحين الستة، فلم يتجاوزوا حاجز 2٪؜.

ووصلت النسبة النهائية للتصويت إلى 79,4٪؜، من أصل أزيد من تسعمائة ألف ناخب مسجلين على اللوائح الانتخابية (908 916).

وتبقى هذه النتائج أولية، إلى حين اعتمادها من المحكمة الدستورية.

الوزير الأول الأسبق الين كلود انزي، الذي حل ثانيا، أعلن نيته عقد مؤتمر صحفي غداً الاثنين، للتعليق على النتائج الأولية للانتخابات.