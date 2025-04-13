قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، الشيخ ولد بد، إن المندوبية تسابق الزمن لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية قبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة.



وأكد على ضرورة احترام الآجال والشروط الفنية المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات، وفق قوله.



جاء تصريح ولد بد خلال جولة تفقدية أجراها السبت، شملت عددًا من مشاريع البنية التحتية التعليمية في نواكشوط.



وقال إن الزيارة تندرج في إطار المتابعة المباشرة لتنفيذ المشاريع التي تشرف عليها “التآزر”، وتشمل بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسعة أخرى، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من المدارس القائمة.



وأضاف أن هذا يأتي في إطار “المشروع الاستعجالي المندمج لتنمية وعصرنة مدينة نواكشوط”، والذي هو أحد برامج تعهدات غزواني، على حد تعبيره.



وشملت الزيارة عددًا من المدارس في كل من مقاطعة الرياض، عرفات، توجنين، دار النعيم، وتيارت.