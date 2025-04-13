حدّد خفر السواحل الموريتاني موقع القارب فو يوان.6076 على عمق 38 مترا في عرض البحر على بعد 23 كيلو متر من شاطئ انواذيبو، بعد يومين من اصطدامه بسفينة الصيد تفرة 2، حسب بيان صادر عن خفر السواحل.
وتستمر عمليات البحث عن البحارة الموريتانيين الخمسة الذين كانوا على متن القارب، فى عمق البحر وعلى السطح، حسب البيان، ضمن دائرة قطرها 5 أميال بحرية، أي حوالي عشرة كيلومترات.
والتقطت فرق الغواصين من خفر السواحل صورا وفيديوهات للقارب، بعد وضع علامات عليه باستخدام السونار، للاستدلال على موقع وجوده لاحقا.
وكان مالك الشركة SMM المشغلة للقارب الغريق قد أبلغ خفر السواحل بحادث اصطدام القارب بسفينة الصيد على تمام الساعة 00:11، وأنه علم بحادث الاصطدام عند الساعة 23:00. وفقاً للبيان.
ووصلت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للخفر إلى موقع الحادث حوالي الساعة 04:00 صباحاً وقد باشرت الوحدة عمليات البحث وتنسيق الجهود مع سفينة الصيد “تفرة 2” و عدة بواخر أخرى في المنطقة.
ولم يباشر الغواصون عمليات البحث إلا في اليوم التالي نظرا لحالة البحر وأوقات الغوص المحددة عند الساعة 11:00 و17:00، بينما وصل في المساء أربعة غواصين متخصصين من البحرية الوطنية لدعم جهود البحث عن المفقودين، حسب البيان.
الأحد, 13 أبريل
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