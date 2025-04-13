عقد المجلس التأديبي لجامعة نواكشوط جلسة استماع لمجموعة من الطلاب الذين وصفهم “بالمشاركين في أعمال الشغب خلال الانتخابات الطلابية، والطلاب الذين شاركوا في تعطيل الدروس خلال الأسابيع الماضية.”
وتداول أعضاء المجلس التأديبي، حسب إيجاز صادر عن الجامعة، خلال جلسة أمس السبت، “حول طبيعة العقوبات التي سيواجهها الطلاب الذين مثلوا أمامهم.” ولم يتطرق الإيجاز لإقرار عقوبات بعد بحق الطلاب.
وللمجلس التأديبي في الجامعة صلاحية النظر في مجموعة من المخالفات، وله الحق في إقرار عقوبات مرتبة تصاعديا، تشمل المنع من المشاركة في الامتحانات، ومراحل من الطرد المؤقت، وصولا للطرد النهائي من الجامعة.
تأتي جلسة الاجتماع على خلفية انتخابات ممثلي الطلاب، في فبراير الماضي، حيث شهدت أعمال شغب واقتحامات استهدفت مكاتب التصويت، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
بينما ألغت وزارة التعليم العالي على إثرها الاقتراع المنظم في 27 فبراير لانتخاب ممثلي الطلاب، وعلّقت التعامل مع ثلاث اتحادات طلابية، كانت تتنافس في الاقتراع، هي الاتحاد العام والاتحاد الوطنيّ والنقابة الوطنية لطلاب موريتانيا.
الأحد, 13 أبريل
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