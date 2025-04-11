قالت وزيرة الخارجية السنغالية ياسين فال، إن بلادها بدأت محادثات مع مجموعة البريكس، سعيا للانضمام إليها.

وأضافت فال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم، أن السنغال من بين الدول التي ثمنت إنشاء مجموعة البريكس، وبإمكانها أن تضيف شيئا إلى هذه المجموعة، حيث تتمتع السنغال بالاستقرار، كما تتوفر على برامج تنموية طموحة، حسب رئيسة الدبلوماسية السنغالية.

وأوضحت ياسين فال أن مجموعة البريكس، توفر فضاء أرحب لدول الجنوب، والدول النامية، كما تمكن هذه الدول من الوصول السهل إلى الموارد المالية والتجارية، حسب تعبيرها.

مجموعة البريكس أنشئت عام 2009، وبدأت بأربع دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل، قبل أن تتوسع لاحقا، لتضم دولا أخرى بينها دول عربية، عام 2024.