أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتاني، اكتمال “أشغال بناء 6 محطات تحويل كهربائية تم الانتهاء من بنائها ودخولها حيز التشغيل من أصل 40 محطة مبرمجة.”

وقالت في إيجاز نشرته على صفحتها بفيسبوك، إنه تجري حاليا “أشغال وضع كابلين متوازيين سعة كل منهما 33 كيلو فولت للربط بين محطة عرفات / شبكة منظمة استثمار نهر السنغال جنوب نواكشوط بالمحطة المركزية الواقعة بلكصر.”

وأوضحت أن هذه الكابلات، ستمكن “من نقل 40 ميغاوات جديدة مما يساهم في ضمان استمرار الكهرباء وتعزيز جودتها والتقليل من الانقطاعات”، مشيرة إلى نسبة الأشغال وصلت إلى 90%.

وأضافت أنه”تجري حالياً أشغال وضع كابل كهربائي جديد سيربط المحطة الشمالية بوسط المدينة وسيمكن من نقل 12 ميغاوات من الكهرباء إضافية وضمان تغذية الأحياء الواقعة بالقرب من قصر المؤتمرات وخاصة منطقة فندق شيراتون قيد الإنشاء.”

وكشفت عن بدء “أشغال بناء توسعة المحطة المزدوجة على طريق نواذيبو بقدرة إضافية تصل 60 ميغاوات للرفع من قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 240 ميغاوات بدل 180 ميغاوات حاليًا.