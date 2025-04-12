جدد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، استعداد الحزب للمشاركة في “أي حوار سياسي تتوفر فيه مقومات الجدية والتشاركية والشمول”.



وشدد على أهمية أن يُدار الحوار بروح وطنية تتيح الفرصة لجميع الأطراف دون استثناء.



جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني للحزب للعام 2025.



وأضاف ولد سيدي المختار أن “الحوار الجاد يجب أن يبدأ بالشراكة في اللجان المشرفة والمحضرة له، ويمر بتحديد مضامينه وآلياته، وينتهي بمتابعة تنفيذ مخرجاته”.



وقال إن “انسجام وأخوة الشعب الموريتاني أولوية لا تحتمل التأجيل”، وأن الحفاظ على هذه القيم مسؤولية جماعية.



ودعا السلطات إلى القيام بدورها من خلال بسط العدل، ورفع المظالم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة، وفق تعبيره.