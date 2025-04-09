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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجلس الوزارء يجري تعيينات في وزارتي الداخلية والمياه

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء تعيينات في وزارتي اداخلية والمياه والصرف الصحي، أبرزها تعيين وال جديد لكيديماغه، بعد أيام من إعفاء الوالى السابق وعدد من القيادات الأمنية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة

المدير العام: البو ولد الفاظل مستشار بديوان الوزير سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية كيدي ماغا

الوالي: دحمان ولد بيروك، إداري مساعد، مدير عام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة سابقا خلفا للسيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه الذي أعفي من مهامه،

وزارة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للحفر والآبار

المدير العام المساعد: يلي كمارا، خبير في الهيدروجولوجيا.

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موري نت
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