أعفت السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، كلّاً من والي كيدي ماغا و قائد كتيبة الدرك الوطني و قائد التجمع الجهوي للحرس الوطني و المدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، من مهامهم.



ونشرت وزاة الداخلية الموريتانية إشعارا بإقالة المعنيين لم توضح فيه أسباب الإعفاءات الكبيرة في رأس السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.



وتدوالت وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقاطع فيديو، في عاصمة الولاية سيلبابي، لحشد من المواطنين ينبش قبراً قيل إنه “لأجنبي مسيحي.” دُفن في مقبرة إسلامية.



وأظهرت المقاطع سحل حشد المواطنين للجثة في الشوارع، بينما ظهرت مركبات تابعة للسلطات الإدارية أثناء عملية النبش، عند بوابة المقبرة.