بحث وزير الطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، مع بعثة أوروبية، فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والهيدروجين وبناء الشبكات الكهربائية.



وتهدف الزيارة إلى تقوية الروابط مع موريتانيا، وتسريع التحول الطاقوي، وتعزيز حضور الفاعلين الأوروبيين في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، إلى جانب تقوية شبكات الربط الكهربائي.



وضمت البعثة، في زيارتها لوزارة الطاقة والنفط أمس الاثنين، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، حسب إيجاز صادر عن الوزارة.



وتطرّق الاجتماع إلى تمويل مشروع خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط ومدينة النعمة، وخاصة الجزء الممتد من نواكشوط إلى ألاك، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار.