أوقف الدرك الوطني الموريتاني، مساء أمسالسبت ، شخصين موريتانيين يُشتبه في تورطهما في تنظيم عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين من جنسيات أجنبية، بمدينة نواذيبو شمال غربي موريتانيا.



ووفق ما أعلنته قيادة الدرك، عبر صفحتها على فيسبوك، فإن المعنيين أُوقفا داخل المدينة بينما كانا بصدد التحضير لنقل 21 مهاجراً غير نظامي، في محاولة لإخراجهم من البلاد اليوم الأحد.



وقالت إن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من الجهود الأمنية التي ينفذها الدرك الوطني في ولاية داخلت نواذيبو، بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وتفكيك الشبكات الضالعة فيها، حفاظًا على الأمن والنظام العام، وفق ما نشرت.