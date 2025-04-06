قال وزير التجهيز والنقل في موريتانيا، اعل ولد الفيرك، إن قطاعه اتخذ قرارات “حاسمة” لتجاوز الإشكالات المتعلقة بمكونة الطرق المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لتنمية وعصرنة مدينة نواكشوط.



تصريحات الوزير جاءت عقب زيارة ميدانية، اليوم الأحد، شملت عدة محاور طرقية قيد الإنجاز في ولايات نواكشوط الثلاث.





وأشار ولد الفيرك إلى أنه اطلع ميدانيًا على تقدم الأشغال في عدد من المقاطع الطرقية داخل مقاطعات تفرغ زينة، لكصر، والرياض، من ضمنها طريق بطول كيلومترين يُنتظر الانتهاء من العمل فيه اليوم.



وقال إن مكونة الطرق في مقاطعة الرياض يُتوقع اكتمالها مع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالية فيها تبلغ نحو 50 في المائة.



وأضاف أن المشروع يتضمن أربعة محاور تعرف وتيرة متباينة في الإنجاز، من بينها محور وصلت فيه نسبة التقدم إلى 14 في المائة، بينما تتواصل الأعمال في بقية المحاور مع الحرص، وفق قوله، على بلوغ مراحل متقدمة من الإنجاز في جميعها قبل نهاية الشهر الجاري.