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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير خارجية غامبيا: بعض الغامبيين تأثر بإشكال المقيمين بموريتانيا

محمد يوسفبواسطة

قال وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا، إن إشكالا يتعلق بتسوية أوضاع المقيمين في موريتانيا مؤخرا، تأثر به بعض الغامبيين.

جاء ذلك في تصريح بعيد لقاء عقده معه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط، حيث سلمه رسالة من الرئيس الغامبي آدما بارو.

وأضاف الوزير، أنه أجرى مع ولد الغزواني تبادلا مثمرا حول الموضوع، مشددا على أنه من المهم “أن يقوم الأفراد بتسوية أوضاعهم ويحتاج البلد المضيف إلى بيانات موثوقة. ”

وتابع الوزير: “للأسف تحولت سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقبرة للأفارقة، ومن المهم أن نتمكن من العمل معا لوقف هذه الآفة التي تدمر مجتمعاتنا.”

ومؤخرا، زار موريتانيا كل من وزيرا خارجية السنغال ياسين فال، والمالي عبدولاي جوب، لذات الغرض.

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موري نت
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