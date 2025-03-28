أعلنت مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط، وفاة الفتاة التي نقلت صباح اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، لتلقي العلاج في نواكشوط، بعد إصابتها بطلق ناري.

وحسب بيان صادر عن المركز فإن الفتاة خضعت “لفحوصات طبية عاجلة فور وصولها”، ورغم “الجهود المكثفة التي بذلها الفريق الطبي، توفيت متأثرة بإصابتها البالغة”.

و”أُعيد جثمان الفتاة إلى مدينة تجكجة بعد الصلاة عليه في نواكشوط”، وذكر البيان أن إصابة الفتاة كانت عن طريق “الخطأ”.

وكانت الطفلة قد استقبلت في مستشفى تجكجة حيث تلقت العلاجات على يد الفريق الطبي، ومنه تم نقلها بسيارات إسعاف مجهزة تابعة لمؤسسة العون الطبي الاستعجالي، إذ تم التكفل بها تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حتى وصلت الطائرة التي نقلتها إلى نواكشوط.