أجرى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تعينات في عدة قطاعات حكومية وذلك على النحو التالي:



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسات العمومية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

‐ العميد: الدكتور محمد فال ببان ، مدير دروس المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا

كلية العلوم القانونية والسياسية

‐ ال عميد : الدكتور محمد معط الله ، منسق ماستر بنفس الكلية سابقا

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير

‐ العميد: الدكتور محمد عبد الله عرفه ، رئيس قسم الطرق الكمية في الإحصاء بنفس الكلية سابقا

كلية العلوم والتقنيات

‐ العميد: الدكتور يعقوب دياكانا ، نائب عميد نفس الكلية سابقا

كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان

‐ ال عميد : الدكتور يعقوب محمد اسغير ، رئيس مصلحة طوارئ جراحة الأطفال وأستاذ بنفس الكلية سابقا

المركز الوطني للخدمات الجامعية

‐ ال مدير ال مساعد : المامي ديوب أمين عام سابق للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

ديوان الوزير

– المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم : محمد عبد الله السقير، حاصل على شهادة الماستر في العلاقات الاقتصادية الدولية

المفتشية العامة

المفتشون

– محمد فال سيدي محمد بي، حاصل على مستر2 في القانون الخاص، رئيس مصلحة المتابعة والتقييم سابقا.

– محمدو سيدي ، حاصل على ماستر 2 في الاقتصاد والمالية الدولية، رئيس قسم في المديرية المالية سابقا

– عيشة بتار ، ملحقة بديوان الوزير سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للوظيفة العمومية

مديرية الوثائق والارشيف

– المدير: سي تيرنو ص يدو، نفس المنصب سابقا.

المديرية العامة للعمل

مديرية إدارة العمل

– المدير: المصطفى ولد اعبيد، المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم سابقا.

مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة