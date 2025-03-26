أجرى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تعينات في عدة قطاعات حكومية وذلك على النحو التالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
‐ العميد: الدكتور محمد فال ببان، مدير دروس المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا
كلية العلوم القانونية والسياسية
‐ العميد: الدكتور محمد معط الله، منسق ماستر بنفس الكلية سابقا
كلية العلوم الاقتصادية والتسيير
‐ العميد: الدكتور محمد عبد الله عرفه، رئيس قسم الطرق الكمية في الإحصاء بنفس الكلية سابقا
كلية العلوم والتقنيات
‐ العميد: الدكتور يعقوب دياكانا، نائب عميد نفس الكليةسابقا
كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان
‐ العميد: الدكتور يعقوب محمد اسغير، رئيس مصلحة طوارئ جراحة الأطفال وأستاذ بنفس الكلية سابقا
المركز الوطني للخدمات الجامعية
‐ المدير المساعد: المامي ديوب أمين عام سابق للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزير
– المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم: محمد عبد الله السقير، حاصل على شهادة الماستر في العلاقات الاقتصادية الدولية
المفتشية العامة
المفتشون
– محمد فال سيدي محمد بي، حاصل على مستر2 في القانون الخاص، رئيس مصلحة المتابعة والتقييم سابقا.
– محمدو سيدي، حاصل على ماستر 2 في الاقتصاد والمالية الدولية، رئيس قسم في المديرية المالية سابقا
– عيشة بتار، ملحقة بديوان الوزير سابقا.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
مديرية الوثائق والارشيف
– المدير: سي تيرنو صيدو، نفس المنصب سابقا.
المديرية العامة للعمل
مديرية إدارة العمل
– المدير: المصطفى ولد اعبيد، المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم سابقا.
مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة
– المديرة: فاطمة سيدي يومه، حاصلة على شهادة الماستر 2 في الهندسة المالية، رئيسة مصلحة الهجرة غير الشرعية بمفوضية حقوق الانسان سابقا.