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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجلس الوزراء يجري تعيينات في عدة قطاعات حكومية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أجرى مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تعينات في عدة قطاعات حكومية وذلك على النحو التالي:


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسات العمومية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

العميد: الدكتور محمد فال ببان، مدير دروس المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا

كلية العلوم القانونية والسياسية

العميد: الدكتور محمد معط الله، منسق ماستر بنفس الكلية سابقا

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير

العميد: الدكتور محمد عبد الله عرفه، رئيس قسم الطرق الكمية في الإحصاء بنفس الكلية سابقا

كلية العلوم والتقنيات

العميد: الدكتور يعقوب دياكانا، نائب عميد نفس الكليةسابقا

كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان

العميد: الدكتور يعقوب محمد اسغير، رئيس مصلحة طوارئ جراحة الأطفال وأستاذ بنفس الكلية سابقا

المركز الوطني للخدمات الجامعية

المدير المساعد: المامي ديوب أمين عام سابق للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

ديوان الوزير

المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم: محمد عبد الله السقير، حاصل على شهادة الماستر في العلاقات الاقتصادية الدولية

المفتشية العامة

المفتشون

محمد فال سيدي محمد بي، حاصل على مستر2 في القانون الخاص، رئيس مصلحة المتابعة والتقييم سابقا.
محمدو سيدي، حاصل على ماستر 2 في الاقتصاد والمالية الدولية، رئيس قسم في المديرية المالية سابقا
عيشة بتار، ملحقة بديوان الوزير سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للوظيفة العمومية

مديرية الوثائق والارشيف

المدير: سي تيرنو صيدو، نفس المنصب سابقا.

المديرية العامة للعمل

مديرية إدارة العمل

المدير: المصطفى ولد اعبيد، المستشار المكلف بالمتابعة والتقييم سابقا.

مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة

المديرة: فاطمة سيدي يومه، حاصلة على شهادة الماستر 2 في الهندسة المالية، رئيسة مصلحة الهجرة غير الشرعية بمفوضية حقوق الانسان سابقا.

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