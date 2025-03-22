انتخب الكاتب الصحافي المغربي حاتم البطيوي، اليوم السبت، أمينا عاما لمؤسسة منتدى أصيلة، خلفا لمؤسسها ومبدع مواسم أصيلة الثقافية الدولية الأستاذ الراحل محمد بن عيسى.

وتوفي بن عيسى يوم 28 فبراير الماضي، لينعقد اليوم السبت جمع عام استثنائي خصص لانتخاب أمين عام جديد للمؤسسة الثقافية التي تتمتع بانتشار وصيت واسعين في المغرب وأفريقيا والعالم العربي.

وجرى انتخاب حاتم البطيوي أمينا عاما للمؤسسة، فيما عبر أعضاء المؤسسة عن شكرهم للعاهل المغربي الملك محمد السادس على التعزية التي بعث بها لعائلة الفقيد محمد بن عيسى.

بين الصحافة والثقافة

حاتم البطيوي من مواليد مدينة أصيلة في 18 يونيو 1966، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بها، وهو حاصل على إجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط عام 1989.

وانخرط البطيوي في جمعية المحيط الثقافية عام 1979، وهي الجمعية التي أصبح اسمها لاحقا مؤسسة منتدى أصيلة، قبل أن يصبح مكلفا بالعلاقات مع الإعلام في المؤسسة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تدبير الفعاليات الثقافية والفنية للموسم.

عمل البطيوي في بداية مشواره الإعلامي صحافيا متدربا في جريدة “الشرق الاوسط” بمقرها في لندن لمدة سنة (1989-1990)، ثم مراسلا للصحيفة في الرباط (1990 – 1996)، وخلال الفترة ذاتها عمل مراسلا لراديو ” إم بي سي اف ام ” في المغرب.

في عام 1996 انتقل إلى لندن للعمل في المقر المركزي لجريدة “الشرق الأوسط”، وظل هناك حتى عام 2004، تاريخ تعيينه مديرا لمكتب الشركة السعودية للأبحاث والنشر ومسؤول تحرير “الشرق الأوسط” في الرباط.

وفي عام 2009 عاد مجددا إلى المقر المركزي للصحيفة في لندن حيث عمل محررا لشؤون المغرب العربي في ” الشرق الأوسط” ثم رئيسا للقسم السياسي فيها، وفي الوقت ذاته ممثلا رسميا غير مقيم لجريدة العرب الدولية في المغرب (2009-2014)، فمديرا لمكتب “الشرق الأوسط” في الرباط من جديد.

وصدر لحاتم البطيوي كتاب ” نصف قرن تحت مجهر السياسة “، وهو عبارة عن مذكرات الاستاذ عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، نشرت قبل ذلك في شكل حوارات بصحيفة ” الشرق الاوسط”.

الموسم المرتقب

أعضاء مؤسسة منتدى أصيلة، خلال اجتماعهم الاستثنائي، ناقشوا أيضًا الاستعداد لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين الذي سينظم هذه السنة على ثلاث دورات.

ومن المنتظر أن تكون دورته الأولى ربيعية، حيث ستخصص للفنون التشكيلية، من 05 إلى 20 أبريل 2025.

الدورة الثانية ستكون صيفية ومخصصة لورشة الجداريات، والمزمع تنظيمها من 29 يونيو إلى 06 يوليو.

وفي الأخيرة الدورة الخريفية الخاصة بالندوات والنقاشات وتنظم من 19 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.