نظمت سفارة المملكة المغربية في نواكشوط، بالشراكة مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة الموريتانية، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة البلجيكية للتنمية، ملتقى بعنوان “الذكاء الاصطناعي رافعة الابتكار وريادة الأعمال بأفريقيا“، مساء أمس الجمعة.

وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد ابده، أكد خلال كلمته في الملتقى،، أن موريتانيا تعتزم استغلال هذه الفرصة لتعزيز التنمية المستدامة وريادة الأعمال الشبابية.

وأشاد الوزير بالخريجين الموريتانيين من الجامعات المغربية، معتبراً أنهم “نموذج للتبادل العلمي والثقافي بين البلدين، وداعماً للتنمية والابتكار في موريتانيا من خلال الخبرات التي اكتسبوها خلال دراستهم بالمملكة المغربية“.

ويهدف الملتقى، الذي يأتي في إطار مشروع “لينك آب إفريقيا” للتعاون الثلاثي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبلجيكا، إلى “استكشاف دور الذكاءالاصطناعي في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالقارة الأفريقية“.

كما يسعى إلى تكريم الأطر والشباب الموريتانيين الذين تخرجوا من معاهد وجامعات مغربية. وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.