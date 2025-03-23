قال مصدر أمني لـ “صحراء ميديا” إن الشرطة الموريتانية راجعت مجموعة من كاميرات المراقبة في الحي الذي تقطن فيه شابة اختفت أمس الجمعة، وما يزال التحقيق مستمرًا في ملابسات اختفائها.

وأضاف المصدر الأمني إن الشرطة راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في الحي الشعبي الواقع في مقاطعة عرفات، في العاصمة نواكشوط.

وأوضح نفس المصدر أن إحدى الكاميرات أظهرت الفتاة بعد مغادرتها لمنزل أهلها وهي تتجه نحو الشارع المعروف محليًا بشارع “طب إيطاليا”، لتستقل سيارة أجرة نحو مستشفى الصداقة. وهو المسار اليومي للفتاة.

ولكن كاميرات أخرى في صيدلية ومنزل مجاور لم تُظهر أي أثر للفتاة في الشارع، ولم يتوصل المحققون إلى أي صور تؤكد وصول الفتاة للشارع الرئيسي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى المحققين، تشير الأدلة إلى احتمال اختفائها قبل وصولها إلى شارع “طب إيطاليا”.

وأكد المصدر أن الشرطة تواصل التحقيق في القضية، دون استبعاد فرضية الاختطاف.

وأثارت هذه الحادثة الجدل في الشارع الموريتاني، خاصة بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على اختفاء الفتاة دون الوصول إلى أي أثر لها.

وكان شخص قد ادعى أنه اختطف الفتاة، وتواصل مع عائلتها عبر حساب تطبيق الواتساب، من خلال رقم الفتاة، وطلب منهم فدية مليون أوقية قديمة، مقابل الإفراج عنها.