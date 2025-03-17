أعطت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا، فاطمة بنت خطري، اليوم الاثنين، تعليمات بضرورة الصرامة في تسيير المخزون الغذائي، المخصص للبرامج الاجتماعية.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقد واطلاع لبعض مراكز عملية رمضان، لبيع المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم، ومراكز التوزيعات الغذائية المجانية في مقاطعات الميناء والرياض وتوجنين بالعاصمة نواكشوط.

وحسب موقع المفوضية فإن بنت خطري تأكدت خلال الزيارة من وفرة وجودة المخزون الغذائي في المراكز، واستمعت لمطالب وملاحظات المواطنين.

وتنفذ مفوضية الأمن الغذائي هذا العام عملية رمضان، من خلال مكونتين رئيسيتين هما، التوزيعات الغذائية المجانية، ومراكز البيع بسعر مدعوم، إذ استفاد منهما في المجمل حتى الآن أكثر من 60 ألف أسرة، من خلال توزيع أكثر من 5700 طن من المواد الغذائية الأساسية، حسب ذات المصدر.

وقالت بنت خطري إن “المكونة الخاصة بالتوزيعات الغذائية المجانية، يجري تنفيذها بوتيرة متقدمة، إذ وصلت نسبة تنفيذ التوزيعات الغذائية المبرمجة نسبة ‎%‎80”.