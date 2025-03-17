وقع الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، صدفي ولد سيدي محمد، اليوم الاثنين مع للمديرة العامة لشركة النقل العمومي، مريم بنت المفيد، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير نقل مجاني لصالح 4657 طالبا وتلميذا.

ويأتي التوقيع في إطار برنامج “تعمير”، الذي أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في 20 فبراير الماضي.

ويستهدف البرنامج “طلاب الجامعات وتلاميذ مدارس الامتياز المنحدرين من أسر متعففة، الذين تم اختيارهم بناءً على السجل الاجتماعي لـ”التآزر”.

ويضم “116 تلميذًا من مدارس الامتياز، الذين أمر ولد الغزواني بتسجيلهم بشكل استثنائي، لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة”.

كما تتيح الاتفاقية للمستفيدين استخدام جميع شبكات النقل الحضري والخطوط الجامعية في نواكشوط، لمدة أربعة أشهر حتى نهاية السنة الدراسية 2024 – 2025.

وقالت المديرة العامة لشركة النقل العمومي، إن “عملية استخراج بطاقات النقل قد بدأت بالفعل، حيث تم تسليم عدد من الاشتراكات، ومن المتوقع استكمال جميع البطاقات خلال أسبوع”.