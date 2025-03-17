حث وزير الصحة الموريتاني، اليوم الاثنين، على المزيد من الاهتمام بالمرضى والمواطنين، وإعطائهم وإيلائهم العناية اللازمة في مختلف الوحدات والأقسام، “مع التكفل بهم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب”.

جاء ذلك خلال زيارات مفاجئة أداها الوزير لكل من المركز الوطني للأنكلوجيا، مركز الاستطباب الوطني، ومركز استطباب الأم والطفل.

وشدد الوزير على أهمية الملف الطبي للمريض وضرورة أن يتضمن المعلومات الكاملة، مشيرا إلى أهمية العمل على تطويره والاستفادة في ذلك من الفرص التي غدت تتيحها الرقمنة.

وعاين الوزير خلال زيارات اليوم الأماكن المخصصة لاستقبال المرضى والحالات المستعجلة وغرف الحجز وكذا الصيدليات الداخلية للمؤسسات.

كما عقد اجتماعات بالمسؤولين الإداريين الحاضرين، “توجه فيها بالشكر للطواقم الطبية والتمريضية على العمل الجبار الذي يقدمونه خدمة للمرضى والمراجعين وللمنظومة الصحية الوطنية”، حسب الوزارة.