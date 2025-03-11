بحث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، تريزا آلبيرو، “المسائل المتعلقة بتسير الهجرة والمهاجرين”.

وركزت المباحثات على وتحديد السبل الكفيلة بضمان احترام حقوق الإنسان في تسيير الهجرة، وسبل التعاون المشترك في هذا المجال.

وتربط موريتانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عدة اتفاقيات في مجال الهجرة، من أبرزها: “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”.

كما تشمل الشراكة بين موريتانيا والمفوضية تبادل الخبرات، وبناء القدرات وتعزيز حماية المهاجرين.

وقبل أيام رحّلت موريتانيا عددا من المهاجرين الماليين بعد اقتحامهم موقعا تابعا للشرطة الموريتانية واعتدوا على أفراده.

وتحدثت الصحافة المالية عن ترحيل مئات المهاجرين الماليين من موريتانيا في ظروف وصفتها بغير الإنسانية.